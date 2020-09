BOIES, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 août 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Boies, époux depuis 59 ans de madame Denise Gosselin, fils de feu monsieur Arthur Boies et de feu madame Edée Villeneuve. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique, Gilbert, Richard (Evelyne Malec) et Alain; ses petits- enfants: Tristan Malec Boies, Elizabeth Wapukun Boies, Keven Valcourt Boies, Mathis Boies et Pénélope Boies; ses frères et sœurs: feu Gisèle (feu Paul-Émile Brault), feu Estèle (feu Fernand Bilodeau), feu Ghislain (Juliette Morin), feu Jean-Marc (Louise Desbiens), feu Rita (feu Yves Guay), feu Jeanne (feu Paul Pineault), feu Marie-Paule (feu Fernand Bergeron), feu Joseph-Arthur et feu Huguette; son beau-père feu Lucien Gosselin et sa belle-mère feu Marguerite Labrie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin: feu Fernand (Nicole Blanchet), feu Michel (feu Louise Bergeron), feu Jacques (Lynn Morneau), Paul (Olivette Parent), feu Claude (Luce Fortin et son conjoint Yvon Wagner), feu Suzanne (Robert Genest), Cécile, et feu Marie-Lucie (Jacques St-Hilaire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 11h.Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque sera maintenant obligatoire à l'intérieur du complexe funéraire. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pouvant excéder 50 personnes, les invités de la famille auront priorité. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le dimanche 6 septembre à 14h.