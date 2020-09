MARINEAU, Justine Parent



Au CHSLD Saint-Augustin, le 16 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Justine Parent, épouse de monsieur Claude Marineau, fille de feu dame Alvine Dion et de feu monsieur Camille Parent. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 5 septembre 2020 de 9h à 10h15.Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils: Michel (Anne); sa fille: Mireille (Christian Brie); ses petits-enfants: Samuel, Michaël et Gabriel; ses frères et sœurs: Jean-Pierre (Alice Parent), Ghislaine (feu Armand Gauthier), Armande (Raynold Meunier), feu Camilia, feu Roger (feu Jacqueline Doré), feu Jean-Guy; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Marineau: Marcelle, René (Claire Renaud), feu Lise (Ronald Beaudoin), feu Claire, feu Ginette (Ted Boyton); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Saint- Augustin, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.