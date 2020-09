MARTEL, Gilles



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 août 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilles Martel, conjoint de dame Francine Genest, fils de feu dame Marie-Ange Vézina et de feu monsieur Noël Martel. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 6 septembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 7 septembre 2020 de 8h30 à 10h15.et de là au cimetière paroissial de Loretteville.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Stéphane, Suzie (Michel Picard); ses petits-enfants: Gabriel Plante (Mylène Cloutier), Carolanne Plante (Alva Coulombe), Charles Plante (Joanie Ouellet), David Plante et ses petits-enfants de cœur: Anthony Picard et Stéphany Picard; son arrière-petite-fille: Rose-Aimée Plante; ses frères et sœurs: feu Guy (feu Irène Pelletier), feu Jean-Louis (Jeannine Duchesneau), feu Monique (feu Camille Martin), Marie-Paule (feu Gilbert Vandale), Céline (feu Léon Paquet), Raymond (Hélène Miller), feu Michel (Diane Vincent), Lise (Jean-Marc Gros-Louis), feu Yvon (Paulette Lebel), Laurent (Eve-Dominique Trottier), Roger (Francine Vézina), Denis, France (Richard Bédard), Hélène (Denis Lebrun), Danielle (Jean Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest: Gaétan (Louise Lemelin), Jacques (Micheline Barette), feu Serge (Suzanne White), Sylvie, Johanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Partage Chrétien, 262, rue Racine, porte 5, Québec (Québec) G2B 1E6, tél.: 418 847-2433. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.