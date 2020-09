MIVILLE, Lorenzo



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 16 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Lorenzo Miville, époux de madame Rollande Frenette, fils de feu madame Léona Martin et de feu monsieur Lorenzo Miville. Il demeurait à Saint- Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances en présence, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Stéphane (Sonia Dorion) et Natatcha (Jean Rioux); ses petites-filles: Laurence, Laura, Maéva et Maria; les enfants de son épouse: Dany Gauthier (Johanne Minville) et Manon Gauthier (Claude Côté) ainsi que leurs enfants: Ludovic Gauthier, Myriam Gauthier (Manuel Plamond-Ratté), Marie-Christine Gauthier (Nicolas Girard) et leurs huit arrière-petits-enfants. Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs: Marcel, Clémence, feu Carmelle, Claire-Aimée, Fernand, leur conjoint et conjointe, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il a rejoint ses frères et sa sœur: feu Majorique (Nicole Bérubé), feu Adelaïde (Philippe Beaulieu) et feu Émilien (Marguerite Noreau). Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour leurs bons soins et leur présence. Pour son amour des enfants, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Opération Enfant Soleil, téléphone : 418-683-2323, site web : www.operationenfantsoleil.ca