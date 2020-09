FORTIN, Clairina



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 avril 2020, à l'âge de 63 ans est décédée madame Clairina Fortin, conjointe de monsieur Raynald Cloutier, demeurant à Saint-Damase-de-L'Islet. Elle était la fille de dame Rita Pellerin et de feu Jean-Thomas Fortin. Outre sa mère et son conjoint, elle laisse dans le deuil, les enfants de celui-ci: Éric et Mireille Cloutier (Dustin Mathieu). Elle est allée rejoindre son petit-fils Benjamin. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Rodrigue (Solange Dubé), Christiane (Lucien Dubé), Raymond (Suzanne Dubé), feu Chantal (Marcel Dubé), Lucia (Daniel Desrosiers), Onil (Thérèse Leblanc), feu Réjeanne, Claudine (Daniel Leblanc), Jacqueline (Robert Bourque), feu Denis, Angers (Nancy Légaré) et Serge (France Chabot); de la famille de feu dame Yvette Fortin et de feu monsieur Georges-Henri Cloutier: Jacques (Lucie Dubé), Luc (Thérèse St-Pierre), Michel (Hélène Gagnon), Céline, Georges, Mario (Sophie Pelletier), Denis (Sylvie Chénard), Patrice, Marcel (Diane Gamache) et Lucien (Manon Jacques). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, la qualité de leurs soins et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0, https://www.fondationsantelislet.com/ Des formulaires seront disponibles à la salle.Les membres de sa famille vous accueilleront à laà compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire