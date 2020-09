FORTIN, Marcel



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 3 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Marcel Fortin, époux de feu madame Marcelle Levesque, fils de feu madame Isabelle Corrigan et de feu monsieur Léopold Fortin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 5 septembre 2020, de 8 h à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants et ses gendres: Doris (Dominic Caïjeo), Line (Jean-Denis Langlois), Christian et Manon (Guy Gagné); ses petits-enfants et leur conjoint et conjointe et plusieurs arrière-petits-enfants; ses sœurs: Jeanne-D'arc (feu Émile Létourneau) et Liliane (feu Étienne Lefèvre); son beau-frère Ghyslain Levesque (Clémence Gravel) et sa belle-sœur Yvette, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-François d'Assise) 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél.: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.