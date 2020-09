TREMBLAY, Diane



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 30 août 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Diane Tremblay. Née à St-Fulgence, le 11 novembre 1945, elle était la fille de dame Annie Maltais et de feu monsieur Charles-Henri Tremblay. Elle demeurait à Québec., les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle jeudi 10 septembre 2020 de 14h à 17h.Outre sa mère Annie Maltais, madame Tremblay laisse dans le deuil ses filles: Luce Tremblay-Jourdain et Lydie Tremblay-Jourdain; ses petits-fils: Maxime Toussaint et Cédric Toussaint; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Marie-Andrée Tremblay (feu Jean-Marie Tremblay), Nicolas Tremblay (Gisèle Bergeron), Cyrille Tremblay (Martine Tremblay), Claudine Tremblay (feu Alain Gourde), Anna Tremblay (Bruno Bergeron), Agnès Tremblay, Éric Tremblay (Francine Pelletier), Cécile Tremblay (Roger Gagnon), Hervé Tremblay (Danielle Bergeron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son père Charles-Henri Tremblay et ses frères: Christian Tremblay et Louis-Henri Tremblay. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Site: www.fondationduchudequebec.org, Tél.: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de: