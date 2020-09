4 films et séries à regarder avec vos ados cet automne

Quand nos enfants deviennent préados ou ados, il est parfois difficile de passer du temps de qualité en leur compagnie. C’est normal : les parents ne sont pas toujours leurs meilleurs amis durant cette période!

Heureusement, les films et les séries peuvent nous rapprocher. Pour choisir une production qui plaira à notre jeune, on se tourne vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de longs-métrages renversants et de séries télé passionnantes. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!

Voici une sélection de films et de séries disponibles sur la plateforme de visionnement à regarder en famille cet automne. Attention : certains sont étiquetés 13 ans et plus — surveillez les classements avant de commencer votre soirée télé!

Film fantastique — Mise en ligne le 3 septembre

Vous avez adoré les premières moutures du Monde jurassique dans les années 1990? C’est le temps de partager le bonheur avec vos jeunes avec ce remake! Dans ce long-métrage où un rebondissement n’attend pas l’autre, le monde est en ruines après que les dinosaures se soient échappés du dangereux parc d’attractions Le Monde jurassique. Alors qu’un volcan menace d’enterrer l’île et ses créatures préhistoriques, Owen et Claire partent à la rescousse des dinosaures.

Plusieurs modèles d’animaux de taille réelle ont été conçus pour les besoins du film, dont un T-Rex et un stégosaure, faisant un pied de nez aux habituelles reconstitutions 3D. Saurez-vous les repérer ?

Série satyrique — Mise en ligne le 10 septembre

Dans cette toute nouvelle production américaine, dont la version française est exclusive à Club illico, on suit le parcours atypique de la reine Catherine II de Russie (Elle Fanning) dont le règne a été le plus long de tous les souverains de l’histoire du pays. Lors de cette première saison, la jeune Catherine convole en justes noces avec l’empereur Pierre II — et planifie le meurtre de son tout nouveau mari.

Tournée en Angleterre et en Italie dans de sublimes châteaux et des demeures historiques, The Great allie la force de l’histoire à la légèreté de l’humour, résultant en une série totalement digeste pour les jeunes... et les moins jeunes.

Film fantastique — Mise en ligne le 10 septembre

Ceux et celles qui ne jurent que par l’univers de Spider-Man adoreront ce film! Le journaliste Eddie Brock est soudainement attaqué par un extra-terrestre qui prend possession de son corps, le transformant en son alter ego effrayant : Venom. La créature aux dents acérées, que l’on a pu voir dans Spider-Man 3, devra se battre pour protéger le monde d’une organisation au sombre dessein. Pour l’histoire, Tom Brady, qui incarne Venom, dit avoir accepté le rôle pour plaire à son fils, un super fan de l’univers Marvel.

Film d’action — Mise en ligne le 24 septembre

Un film d’action sans Dwayne «The Rock» Johnson, est-ce vraiment un film d’action? Dans ce film, l’acteur incarne un ancien leader du FBI devenu chef de sécurité pour des gratte-ciel, des bâtiments que l’on sait difficiles à surveiller. Lors d’une mission en Chine, le héros sera pourtant victime d’un malentendu et devra fuir pour sauver son honneur... et sa famille, qui est prisonnière du plus haut étage de l’édifice. Les scènes en extérieur où Dwayne Johnson doit descendre en rappel du gratte-ciel en flammes hanteront vos nuits des jours durant!

Vous cherchez encore plus de rebondissements? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.