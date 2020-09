MATTE, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur André Matte, survenu à l'Hôpital du Saint-Sacrement le 17 août 2020. Il était le fils de feu Dolorosa Maranda et de feu Gérard Matte. Il habitait à Québec.L'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Réal Martel), Robert (Claire Gingras) et Denis; sa compagne et complice des 32 dernières années: Lise Fortin ainsi que son fils Christian Pamerleau (Hélène Giguère); ses petits-enfants: Sébastien Matte-Thibault (Marie-Pier Bergeron), Martin Matte-Thibault (Caroline Fontaine), Dominic Matte-Thibault, Sophie Matte (Gabriel Proulx) et Nicolas Matte; ses arrière-petits-enfants: Alex et Victor Thibault; sa belle-sœur Rita L'Heureux; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Il est allé rejoindre ses frères Jean-Claude et Roger décédés avant lui. La famille tient à dire " Merci " à l'infirmière de la Résidence Laudance, Lucie Arsenault, pour son soutien ces dernières années ainsi qu'au personnel soignant de La Champenoise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone: 1 866 343-2262 ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC) G1S 1C1, téléphone : 418 687-6084.https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2062&2062.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CAhttps://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/DIM/