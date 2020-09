LYNCH, Colette Blouin



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 28 août 2020, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée madame Colette Blouin, épouse de monsieur Nelson Lynch, fille de feu madame Marie-Anne Verreault et de feu monsieur Antonio Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h,La disposition finale des cendres se fera au cimetière St- Charles ultérieurement. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sandra (Jacques Galaise). Elle était la sœur de: feu Jean-Paul (feu Colette Lelièvre), Lucien (Yolande Baril), Gaston (feu Louisette Ferland), feu Pauline (feu Georges Rousseau) feu Jeannine (Gilles Lessard), feu Iréné (Blandine Thomassin), Denise (Richard Plourde), Gilles (Solange Pelletier). Elle était la belle-sœur de: Robert Lynch (feu Suzanne Bibeau), feu Thérèse Bilodeau (Raynald Bédard), Paul Bilodeau (Denise Lavoie), Margot Bilodeau (Guy Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD d'Assise pour leurs excellents soins, leur dévouement ainsi que pour leur support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.