CANTIN, Huguette Champoux



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 3 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Huguette Champoux, épouse de feu monsieur Ovila Cantin. Elle était la fille de feu monsieur Antonio Champoux et de feu dame Yvonne Landry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Guylaine (Rock Hau), Richard (Louise Picard), Caroline (Charles Plourde), Nancy (Michel Arseneault), Hélène (Dominic Rouillard); ses petits- enfants: Adrien (Mihaela Stauceanu), Michel (Caralee Daigle), Francis, Maxime (Vanessa Pelletier), Jacinthe (Patrick Turmel), Mathieu (Émilie Lacoursière), Guillaume (Marie-Eve Berger-Cadieux), Marc-Antoine (Caroline Bergeron), Marie-Pier (Mathieu Perreault), Kayla, Kevin (Aurélie Pronovost), Mélissa (Jean Lalancette), Sabrina (Étienne Lévesque); ses arrière-petits-enfants: Ariadne, Flavia, Thomas, Nicholas, Leliana, Yoan, Léo, Olivia, Jayden, Leakim, Melika, Anaé, Logan, Emerick; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s.