PELLETIER GAUVIN, Blandine



Au Centre Hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 août 2020, à l'âge de 97 ans est décédée madame Blandine Pelletier, épouse de feu monsieur Roger Gauvin. Fille de feu dame Aurore Morneau et de feu monsieur Servule Pelletier, elle demeurait à Saint-Pamphile et depuis quelques années à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Roger Martineau), Réjean (Hélène Gaulin), Francine (Michel Chamberland), Nicole, Gaétane (Jean-Guy Arsenault), Huguette (Luc Lacoursière), Danielle (Alain Leblanc), Denis (Christine Pelletier), Sylvie (Jude Lévesque) et Normand (Diane Sirois); ses petits-enfants et leur conjoint(e): Richard, Patricia, Nathalie, Marie-Josée, Annie, Patrick, Christine, Marie-Soleil, David, Sébastien, Caroline, François, Bruno-Pier, Olivier, Philippe, Maxime, Sabrina et leur conjoint(e); ses 22 arrière-petits-enfants ainsi que son frère Rock. Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Pelletier et Gauvin, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Déziel, 21, Rue Notre Dame, Lévis, QC G6V 4A5 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Déziel et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité de leurs soins et de leurs attentions toujours bienveillantes à son égard.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière " du Parc " de Saint-Pamphile en présence de la famille proche seulement.