GARIÉPY, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 août 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Lucien Gariépy, époux de feu dame Monique Maheux. Il était le fils de feu monsieur Lucien Gariépy et de feu dame Jacqueline Duchesneau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses filles: Julie (Michel Isabelle) et Éléna (Martin Julien); ses deux petits-enfants: Camille et Antoine Julien; ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur: Nicole (Henri Bernier), feu Solange (Jacques Savard), Nadia (Christian Meunier) et Lise; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.