DESJARDINS, Père Raymond



C.Ss.R."Ne vaut la peine de vivre que ce pour quoi on est prêt à mourir. Et on n'est prêt à mourir que pour ceux qu'on aime plus que soi-même."Le 30 mars 2020, à la résidence de la communauté rédemptoriste d'Elsipogtog au Nouveau Brunswick, est décédé subitement le père Raymond Desjardins, C.Ss.R. Il était âgé de 75 ans. Né le 10 juillet 1944 à Grand-Sault, Nouveau Brunswick, le père Raymond Desjardins complète ses études au Petit Séminaire Rédemptoriste de Moncton, puis entre au Noviciat de Sherbrooke en 1962. Le 15 août 1963, il fait profession chez les Rédemptoristes, étudie la philosophie et la théologie pour ensuite être ordonné prêtre à Grand Sault, le 5 juillet 1969. Après avoir complété une licence en théologie à l'Université de Montréal, le père Raymond occupera la fonction d'Animateur de pastorale en milieu scolaire de 1970 à 1980, dans la région de Québec. En 1981, suite à un temps de formation en Missiologie à l'Université St-Paul d'Ottawa, le père Desjardins s'envole pour Haïti et commence son action missionnaire auprès de la population Haïtienne. Pendant 10 ans, il y sera tour à tour Supérieur régional de la Région rédemptoriste de Port-au-Prince, Supérieur de la communauté locale, préfet des étudiants, Économe, Responsable du postulat et Vicaire épiscopal. En 1991, il regagne le Québec pour y passer une année sabbatique mais l'appel missionnaire le ramène en Haïti où il poursuivra sa vie missionnaire jusqu'à son retour définitif au Québec en 2001. En 2004, Père Raymond prend la charge du Secrétariat des Mission où sa longue et riche expérience missionnaire le désigne tout naturellement. Puis, en 2011, il est nommé Vicaire de l'Unité pastorale de la Côte-de-Beaupré où il collaborera à l'action pastorale dans six paroisses pendant trois ans. Puis, survient une nouvelle nomination qui ramène le père Desjardins en terre de mission, au Nouveau Brunswick, où il se dévouera en tant que Supérieur et curé auprès des membres des Premières Nations. Au moment de son décès, il occupait toujours les fonctions de Supérieur de la communauté rédemptoriste d'Elsipogtog et venait de célébrer ses 50 années de sacerdoce. Le père Raymond Desjardins a été précédé dans son départ par ses parents, Alexandre et Rita (née Desjardins) Desjardins et sa sœur Anne-Marie Bossé (Clarence). Outre ses confrères Rédemptoristes, il laisse dans le deuil ses frères: Alain (Debbi Petersen), Rhéal (Francine Patry) et ses sœurs Jocelyne et Rita (Alton Baker), ses neveux et nièces : Michèle Bossé (Dylan Dersch), Pierre Bossé (Shannon McKee-Bossé), Christiane Bossé-Pealow (Tim), Myriam Bossé (Sébastien Therrien), François et Luc Robichaud, Camille Patry-Desjardins, Gabriel Patry-Desjardins (Mélanie), Cindy (Baker) Patterson (Sean), Denis Baker (Danielle St. Amand), Stéphanie Baker White (Brad), Charles (Annick Ouellette), de même que maints neveux/nièces, arrière neveux/nièces, oncles, tantes, cousins, cousines. Sans oublier les communautés Haïtiennes et des Premières Nations auprès desquelles il a rempli avec zèle et dévouement le rôle de pasteur, et ce jusqu'à son départ subit vers le Père.Les cendres seront déposées, après les funérailles, au cimetière paroissial de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée aux