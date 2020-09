LANGEVIN, Jean-Yves



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 27 août 2020, à l'âge de 80 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Jean-Yves Langevin, époux de feu Claudette Corriveau. Fils de feu John Langevin et de feu Yvonne Duguay, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses filles: feu Line, Chantal (Chantal Lemay) et Nancy; sa petite-fille: Annick (Simon Dumas); ses petits-fils: Jean-Michaël et Samuel; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Franck (Yvonne Demeule), feu Roger (feu Thérèse Levesque), feu André, feu Thérèse (René Côté), feu Rita (feu Rolland Lacasse), feu Fernande (feu Edmond Gingras), Raymond, Claude, Yvon (Colette Delisle), Pierrette (feu Gérard Bernard); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Lorenzo (Pierrette Lantin), Jean-Claude (Lise Jourdain), Jean-Yves (Béatrice Deraiche), feu Colette, feu Lise et feu France (Jocelyn Gravel). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 4 septembre 2020 de 18h30 à 21h30 ainsi quede 9h à 10h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du CLSC La Source ainsi que le personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Langevin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. (4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à M. Langevin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com