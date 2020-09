ROBERGE, Armand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 août 2020, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédé monsieur Armand Roberge, époux de madame Cécile Larue, fils de feu madame Yvonne Roberge et de feu monsieur Léo Roberge. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Simon (Sylvie Saez) et feu Sylvain; ses frères et sœurs: feu Ghislaine (feu Léonard Lafontaine),Thérèse, feu Georgette, feu Fernand (Louisette Gagnon), André (Raymonde Larue), feu Jean Serge (Claudette Larue), feu Michel (Lucille Gosselin), feu Jean Marie, Diane (feu Guy Mercier), Nicole (Michel Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larue, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement ses amis Elzéard Lebel, Michel et Louise Couture. Une pensée spéciale pour son frère André qui était très proche. Merci au personnel de l'Hôtel-Dieu de Levis au septième étage chambres 721-723, ainsi que le poste de garde pour leur gentillesse et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.