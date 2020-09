SANFAÇON, Lise



À l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 18 août 2020, à l'âge de 75 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Lise Sanfaçon, épouse de M. Jacques Goupil. Fille de feu Léopold Sanfaçon et de feu Bernadette Bélanger, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : André, Josée (Michel Ouellet) et Marie-Hélène (Martin Bois); ses petits-enfants : Noémie, Nicolas, Delphine et Béatrice; ses frères et sœurs : feu Camille, Auger (Claudette Cyr), Yvon (Mireille Papillon), Suzanne (Antonio Gravel) et Nicole, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goupil : Lise (Michel Fleury), Marc (Micheline Tomassin), Jean-Yves (Pierrette Chapados), Raymonde, Hélène, Jocelyne et Serge (France Roussel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. Les funérailles ont été laissées aux soins du :La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité P-1 de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Sanfaçon. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à Mme Sanfaçon, nous vous invitons à visiter notre site Internetwww.dignitequebec.com.