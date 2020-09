SOULARD, Aimé



Au CHSLD Paul-Triquet, le 3 mai 2020, est décédé à l'âge de 86 ans et 9 mois, monsieur Aimé Soulard, époux de madame Nicole Gosselin. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Emmanuel Soulard et de feu dame Louisa Paradis. Il demeurait à Neuville. La famille recevra vos condoléances au :Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Gosselin et ses enfants : Denis, Diane et Martyne Garon; ses frères et sœurs : Jean-Jules, Marie-Claire et Camille Soulard ainsi que son très grand ami Gilles Landry, qui était un compagnon d'arme. Monsieur Aimé Soulard faisait partie du 22ième Régiment et de la Légion Canadienne 265. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Maison Paul-Triquet, via leur site internet :https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/maison-paul-triquetLa famille tient à remercier et surtout à féliciter le personnel de la Maison Paul-Triquet, pour les très bons soins que les vétérans reçoivent. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel