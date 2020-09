LACASSE, Jean Luc



Au centre d'hébergement Saint-Augustin, le 5 mai 2020, à l'âge de 83 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jean Luc Lacasse, époux de Mme Suzanne Limoges. Fils de feu Xavier Lacasse et de feu Marie Rose Couture, il demeurait à Charlesbourg. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Julie (Guy Vachon) et Geneviève; ses petits-enfants: Félix et Jacob; ses frères et sœurs: feu Ghislaine (feu Roger Breton), Lucien (Pierrette Allard), Hélène (Jim Zafiropoulos), Robert (Giselle Savoie) et Yves (Carole Juneau); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Limoges: feu Yvette (feu Fernand St-Sauveur), feu Cécile (feu Fernand Bourret), feu Rita (feu Maurice Proulx), Irène (feu Lauréat Landry), feu Françoise, feu Bernard (feu Mariette Hélie), Jeannette (feu Gabriel Duguay), feu Léo-Paul (feu Ursule Biron), feu Gratien (feu Madeleine Raymond), Aline (feu Jean-Roch Larose), feu Jacqueline (feu Paul Malouin), Pierrette (feu J-Louis Girard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Pierre-aux-Liens.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du 3è étage du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement en cette période difficile. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Région de Québec Chaudière Appalaches, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, QC G1M 3H6. (https://prqca.ca/faire-un-don/) Pour rendre hommage à M. Lacasse, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com