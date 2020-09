ASSELIN, Jacques



À son domicile de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 22 août 2020, est décédé monsieur Jacques Asselin, fils de feu monsieur Nelson Asselin et de feu madame Marie-Blanche Lachance. Grand voyageur, épicurien, photographe et amateur de musique, Jacques était un amoureux de la vie. Il a enseigné avec passion les mathématiques au Cégep de Lévis-Lauzon pendant plus de trente ans et a pleinement profité de sa retraite en faisant découvrir la Grèce, l'Italie, le Portugal, le Vietnam et les vignobles français à de nombreuses personnes qui en redemandaient. Il aura été un père, un grand-père et un conjoint très aimant ainsi qu'un ami fidèle. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Marie-Josée Nolet, sa fille Julie Asselin-Drouin (Nicolas Turgeon); ses petits-enfants Félix-Antoine et Rafaëlle; la fille de sa conjointe Marie-Ève Lepage (Nicolas Ratté Laplante); ses frères et soeur: feu Marc-André (Claudette Roy), Louis-Marie (Lise Brochu), Denis (Jacques Prince) et Hélène (Éric Jenkins); ses beaux-parents Victor Nolet et Laurette Giguère; sa belle-soeur Nathalie (Danis Rouleau) et son beau-frère Marc; ses neveux et nièces: Sophie, Josée, Pierre, Marie-Claude, Matthieu et Laurence; ainsi que ses nombreux ami(e)s d'ici et d'outre-mer. La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, l'équipe du CLSC de Saint-Lazare, Dr François Bégin, urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis, Dr Michel Côté et Mme Joëlle Bélanger, infirmière en soins à domicile, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancerhttps://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc ou à L'Aide Internationale à l'enfance, projet OVC Rwandahttps://www.canadahelps.org/fr/dn/9030La famille vous accueillera pour recevoir les condoléances au:Le samedi 12 septembre 2020 de 16h00 à 20h00 ainsi que le dimanche 13 septembre de 9h00 à 10h30. En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation socialeCependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorité.