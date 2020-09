DUSSAULT, Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 août 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Henri Dussault, conjoint de monsieur Daniel Gaudreault, fils de feu monsieur Alfred Dussault et de feu madame Juliette McGuire. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son conjoint, il laisse dans le deuil ses fils: Éric (Caroline Blais), Carl (Manon Roy) et leur mère Gisèle Vermette; ses petits-enfants: Thomas, Christophe, Guillaume, Nicolas, Maxime et Vicky; ses frères et soeurs: Yvette (feu Wilfrid Paquet), feu Michel (Lorraine Baron), feu Lucien (Céline Nadeau), Gilles (Céline Lepage), feu Louis (Lise Nadeau), feu Clément (Claudette Nadeau), feu Denise, Marc (Marie Côté), Bertrand (Suzanne Trudel), feu Bruno (Francine Couture), Robert (Lise Vaillancourt); son beau-frère: Michel (feu Danielle Demers) et son fils Vincent; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses ami(e) Annie, Régis. Une attention spéciale à ses tantes Monique Gaudreault (feu Alphonse Morissette), (feu Gilbert Méthot) et Madeleine Therrien (Marcel Gaudreault) pour leur soutien. La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Dr Mme Christine Drouin et son équipe et son médecin traitant Robert Nadeau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Greffe de moelle osseuse de l'Est du Québec. https://www.fondation-moelle-osseuse.org/frLa famille vous accueillera auà compter de 16h.. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pouvant excéder 50 personnes, les invités de la famille auront priorité. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le samedi 5 septembre à 19h.