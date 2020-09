LAROCHE, Noël



Au CHUL, le 17 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Noël Laroche, époux de Louisette Gauthier. Il était le fils de feu dame Dolorès Nolet et feu monsieur Jean-Baptiste Laroche. Il demeurait à Québec.le vendredi 4 septembre 2020, de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette et ses enfants: Diane Chouinard (André Lachance), Yvan Chouinard et Sylvie Chouinard (Claude Alain); ainsi que les enfants de feu madame Aline Bréard: Louise Laroche (Serge Michaud), Lise Laroche, Charles Laroche (Ginette Poliquin),Guylaine Laroche (Jacques Douville), France Laroche, (Bernard Boivin) et feu Roger Laroche; ses frères et sœurs: Noëlla, Marcel (Françoise Poitras), Gilles (Micheline), Micheline (Gérald Caron), Diane, Lise (Jean-Louis Cloutier), Nicole (André Barrette), Gaétan et Denise (Alain Dorval); ses petits-enfants: Mathieu, Julie, Jean-Philippe, Annie- Claude, Stéphanie, Ghislaine, Rémy, Cédric, William, Olivier, Frédéric, Laurie, Léane, Émeric et Julianne. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: Lucille (Réjean Baribeau), Nicole (Philippe Bouchard), Lisette (Jacques Plante), Lise (Paul Plante); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHUL de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.