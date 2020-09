SCHRAM, Ghislaine Gagnon



Au CHSLD Côté-Jardins, le 5 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Ghislaine Gagnon, épouse de feu monsieur Yvon Schram. Elle était la fille de feu dame Lucie Brassard et feu monsieur Philippe Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 9 h 30 à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (feu Réjean Pageau), Claire (Pierre Carter), feu Denis (Ginette Dufour), Pierre (Marie-Claude Poulin), Jacques (Sonia paradis) et Jean-François (Sylvie Bouchard); ses petits-enfants: Sophie, David, Simon, Marie-Ève, Kevin, Jonathan, Philippe et Corine; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Thérèse, Denise (Jean-Claude Pouliot), Anne- Marie, Monique, Aline (feu Fernand Bussières), Lina (feu Arthur Lessard) et de nombreux beaux-frères et belles-sœurs des deux familles Gagnon et Schram ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté-Jardins pour leur délicatesse, dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire