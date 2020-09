GERVAIS, Pierrette Garneau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 août 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Pierrette Garneau, épouse de monsieur Donald Gervais, fille de feu Fabien Garneau et de feu Marguerite Patry. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle était la mère de feu Martin et de Chantal (José Simoës); la grand-mère de Raphaël et de Jade; la soeur de feu Hugues, Fabienne (Gilles Rochette), Gérald (Marlène Fortier), feu Marc (Gilberte Leblanc), Maryse (feu Gérard Sévigny), Michelle (feu Ghislain Bizier), Karol (Marthe Brassard), Rock (Sonia Bénard) et de Johanne; la belle-soeur de la famille Gervais, Guy, F.I.C., feu Rollande (feu Jean-René Champagne), Henriette (Marcel Roy), Claude, Aline (André Guay), Roland (Louise Cantin), feu Réal (Lise Champagne) et Lucille (Clément Rouleau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au docteure Christine Drouin pour son accompagnement, ainsi qu'au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).