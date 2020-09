TANGUAY, Martin



À domicile, le 9 août 2020, à l'âge de 41 ans, est décédé monsieur Martin Tanguay, fils de Raymond Tanguay et France Vézina. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son frère Simon Tanguay, sa belle-mère Danielle Paquet et son beau-père Laurent Cantin; ses demi-sœurs: Marie-Ève Cantin et Michele Cantin; ses demi-frères: Antoine Cantin, Martin Labbé et Christian Labbé; ses neveux: William, Sébastien, Jérôme; sa nièce Charlie, ainsi que des oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôtel- Dieu de Lévis. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/La famille vous accueillera auà compter de 13h.