BOILEAU, Claude



À la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 21 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude Boileau. Il était le fils de feu Aurore Dupré et de feu Émile Boileau ainsi que le frère de feu Paul-Émile et le beau-frère de feu Richard Labelle. Il demeurait à Saint- Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances aule dimanche 6 septembre 2020, de 13 h 30 à 15 h 30. L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 12 septembre 2020 à 13:30 au Cimetière Saint-François-Xavier à Chicoutimi. Il laisse dans le deuil sa conjointe Judy LaBelle; son fils Pierre; sa sœur Berthe; ses deux petits-enfants: Tristan et Anna-Rose Boileau; la mère de son fils Yolande Boilard Pilon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour les soins attentifs et efficaces qu'il a reçus pendant les deux ans et demi qu'il a été résident parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en lien à la Maladie à Corps de Lewy.