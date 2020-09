ZACHARIE, Bruno



À Montmagny, le 2 mars 2020 à l'âge de 67 ans est décédé M. Bruno Zacharie, fils de feu André Zacharie et de feu Noëlla Lafontaine. Il demeurait à Montmagny et était originaire de Lac Frontière. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Lac Frontière. Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal, Charles (Sindy Breton), Marilyn et leur mère Noëlla Fortin; ses petits-enfants: Marc-Antoine, Raphaël, Mathilde, Ian et Océane. Il était le frère de: Gisèle (Germain Drouin), Denise (Jean Doyon), Marcel (Albertine Paré), feu Jacques (feu Donatienne Lapierre), Laurence (Gilles Lévesque), Carmelle (feu Jean-Yves Therrien), Monique (Pierre-Paul Caron), Mario (Thérèse Vézina), feu René, Jeannot (Sylvie Robert), Lucie (Michel Grenier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et de nombreux amis. Remerciement particulier au Dre Marie-Hélène Poulin pour son support et son dévouement auprès de Bruno. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, des formulaires seront disponibles à la salle.