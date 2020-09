PICHETTE, Lucille



À l'IUCPQ, le 16 août 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Lucille Pichette, conjointe de monsieur Gaétan Drouin. Elle était la fille de feu dame Marguerite Bigaouette et feu monsieur Paul-Émile Pichette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 7 septembre 2020 de 10 h à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Gaétan, sa fille: Nancy Campion (Yves Trahan); ses petits-enfants: Christina Campion (Alexandre Choinière), Dylan Trahan (Laurence Boilard), Mélyna Trahan (Charles-Émile Bonneau), Tommy Ouellet, Lucas Trahan, Miguel Trahan et Jordan Trahan; ses arrière-petits-enfants: Arthur et Adèle Choinière; son frère Claude Pichette (Louise Demerse); ses ami(e)s proches: Louise Lachance, Louise Lambert, Marcelle Assselin, Guy Fiset et André Gagnon; son filleul Kevin Drouin; ses beaux-parents: Jacqueline Gauvin (en 1ere noce feu Rosaire Drouin) et en 2e noce Roger Falardeau; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Drouin: Diane (Georges Lepage, Rénald (Simone Breton), Louise (Bernard Leblanc), Yves (Sylvie Daigle), Nicole (Paul-Émile Desrochers), Denis (feu Michel Fontaine), Serge, Pierrette (André Leclerc), Carol (Linda Rhéaume) et Jacques (Johanne Bédard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Diane Trahan, François Thibodeau et Carole Richard. La famille tient également à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Laval, soins palliatifs, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Laval (Fondation de l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél.: (418) 656-4999.