NADEAU, Jeannette Lemelin



Entourée de l'amour de sa famille et dans une grande sérénité, est décédée aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 août 2020, à l'âge de 96 ans et 9 mois, madame Jeannette Lemelin Nadeau, épouse de feu monsieur Joseph Aurore Nadeau, fille de feu Amélia Turgeon et de feu Joseph Lemelin. Elle demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Elle laisse dans une grande tristesse ses enfants et sa belle-fille: Diane (feu Herman D'Anjou), Jocelyne (Guy Demers) et Yoland (Michelle Turgeon); ses petits-enfants: Eric Lamontagne (Nathalie Gagné), Mélanie D'Anjou (Louis Lavoie), Caroline D'Anjou (Nicolas Boivin), Jérôme Nadeau (Morgane Lecocq-Lemieux), Catherine Nadeau et Marie-Pascale Nadeau (Michael Jean-Louis); ses arrière-petits-fils: Eloïc et Josef Lavoie, Maxence et Léonard Boivin et Juan, Andres et Camilo Lamontagne. Elle est allée rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Yvonne (Joseph Côté), Alfred (Lucienne Dutil), Laura (Philippe Labrecque), Adrienne, Irénée (Béatrice Bilodeau), Lionel (Jeannine Patry) et Roland (Fernande Pouliot); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Nadeau: Joseph-Paul, Bernadette (Arsène Labrie), Berthe (Henri Couture), Aimé (Lucille St-Jean), Marie-Anne (Rosaire Leblanc) et Claire (Lucien Bourque). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amies. Des sincères remerciements au personnel de la Résidence Monseigneur-Bourget pour leur grande humanité et toutes les belles attentions à son égard ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci spécial à sa petite-fille Catherine pour sa présence et son amour rassurants pour notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/).La famille vous accueillera aule vendredi 4 septembre de 19h à 21h et le samedi 5 septembre à compter de 9h.suivi de la mise en terre au Cimetière Mont-Marie.