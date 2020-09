LACROIX, Daniel



Au Centre hospitalier de l'Université Laval de Québec, le 26 juillet 2020, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédé monsieur Daniel Lacroix, époux de feu dame Pierrette Goulet et copain depuis plus de 20 ans de dame Rose Gagnon Coté. Il était le fils de feu monsieur Gaudias Lacroix et de feu dame Alma Isabelle. Originaire de Sainte-Euphémie, il demeurait à Québec.Une période de recueillement aura lieude 9h30 à 11 h à l'adresse suivante:Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il laisse dans le deuil, son fils Michel et sa belle-fille Sonja Triantafillou et son petit-fils Joey. Il était le frère de: feu Léopold (feu Jeannine Fournier), feu Florence (feu Émilien Fradette), feu Joseph (feu Rollande Breton), feu Véronique (feu Armand Lapointe), feu Germaine (feu Moïse Thibault), feu Alphonse (feu Marie-Jeanne Langlois), feu Yvonne (feu Léopold Boutin), Gérard (feu Huguette Couture), Thérèse (feu Alphonse Fournier), Marguerite (feu Réal Labrecque, feu Oscar Leclerc), feu Henri (feu Antoinette Provençal), Madeleine (feu Georges-Henri Chamberland). Également laissés dans le deuil, les membres des familles Goulet et Coté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier l'unité de courte durée gériatrique (UCDG) du CHUL pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.