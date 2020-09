PARÉ, Lorraine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Lorraine Paré, survenu à Québec le 9 mai 2020. Elle était l'épouse de feu Antonin Laporte, fille de feu Rita Cauchon et de feu Théodore Paré. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléances, à 13h,L'inhumation des cendres de madame Paré aura lieu le samedi 19 septembre 2020, à 14h, au cimetière de Rivière-à-Pierre, 609, rue de l'Église Est, Rivière-à-Pierre (QC) G0A 3A0. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Céline (Richard Grenon) et Yves; ses petits-enfants: Isabelle, Étienne, Jonathan et Marie-Christine; ses arrière-petits-enfants: Alexandra, Nathan, Jayson et Jaymes; sa sœur Lise (feu René Laroche); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine plus particulièrement les infirmiers(ères) et les préposés(es) qui ont pris soin d'elle au cours de ces sept dernières années.