CLOUTIER, Huguette Tremblay



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 14 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Huguette Tremblay, épouse de monsieur André Cloutier. Née à Québec, le 4 mars 1943, elle était la fille de feu dame Rose Marie Gadoury et de feu monsieur Raoul Tremblay. Elle demeurait à Québec et a travaillé 35 ans à l'Hôpital Robert Giffard.Elle laisse dans le deuil son fils unique Martin Cloutier (Emmanuelle Garneau); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Micheline, feu Diane, feu Guy, Christiane (O'Neil St-Hilaire), feu Jean-Marc, Alain (Rachida Sarhane), Francine (Luc Richard); de la famille Cloutier: Micheline, Monique, Hélène, Claude Larivière (Gaétane), Denis (Lyne Faucher); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dr Daniel Carpentier du CLSC et au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1 888 939-3333. Nous vous remercions pour les messages de sympathie que nous avons reçus.