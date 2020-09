ROCHEFORT, Jacques



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec le 15 août dernier est décédé, à l'âge de 71 ans, monsieur Jacques Rochefort. Il était le fils de feu Irenée Rochefort et de feu Carmélia Carreau. Outre son épouse madame Doris Lavoie, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Francine Veilleux) et Vicky (Jean-Michel Mercier); ses petits-enfants: Layla et Matis; sa sœur Denise (René Bernier), ses belles-filles: Marie-Ève Laforte, Marie-Noëlle Laforte et Marie-Élise Laforte; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 8h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer (190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/en/donate/make-a-donation). Pour rendre hommage à M. Rochefort, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com