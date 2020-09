Anthony Duclair élève sa voix contre le racisme

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Anthony Duclair est loin d’être resté insensible devant les nombreuses manifestations dénonçant le racisme et il espère que le message transmis notamment par le mouvement Black Lives Matter continuera de résonner dans le milieu du hockey.

La semaine dernière, les athlètes professionnels en Amérique du Nord ont protesté à leur façon pour appuyer Jacob Blake, un Afro-Américain qui a été atteint par balles par un policier blanc au Wisconsin. Notamment, les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’ont pas disputé de matchs pendant deux jours afin d’exprimer leur soutien à la lutte contre la discrimination raciale.

«Les derniers mois ont été très émotifs et le monde entier ne s’y attendait pas, mais ça faisait longtemps que nous devions tenir cette conversation, a déclaré Duclair au quotidien "Ottawa Sun", mercredi, depuis sa résidence de Montréal. Nous, en tant que Noirs et membres de minorités au hockey, avons été silencieux longuement. Cette occasion [de s’exprimer] s’est présentée à nous, mais on ne prend pas cela pour acquis.»

«Nous souhaitons avoir une voix pour la prochaine génération, pour les jeunes qui s’en viennent, a-t-il poursuivi. Nous ne voulons pas qu’ils vivent ce que nous avons traversé. Nous le faisons pour eux, pas pour nous. On veut que les choses changent et que cela se fasse pour le mieux.»

Aussi, Duclair et les membres de la Hockey Diversity Alliance estiment que le mouvement créera une atmosphère davantage positive pour les hockeyeurs moins âgés aspirant à faire carrière dans leur sport. L’ancien des Remparts de Québec, dans la LHJMQ, dit d’ailleurs avoir discuté avec des coéquipiers et des joueurs l’ayant déjà côtoyé dans le vestiaire à ce sujet.

«J’en ai parlé, [...] plusieurs personnes provenant d’autres clubs m’ont contacté. Il y a eu beaucoup de communication avec de nombreux joueurs. C’est agréable de voir cela, de constater qu’ils s’en préoccupent et qu’ils posent une tonne de questions afin de s’éduquer», a précisé Duclair.

Porte-parole

Le hockeyeur de 25 ans, qui a récolté 40 points en 66 rencontres au cours de la dernière campagne, veut être un porte-étendard, entre autres pour ses proches.

«Cela amène pas mal d’émotion et affecte moi-même ainsi que ma famille. Le racisme a touché mes parents quand je grandissais et mon petit frère. Je le fais pour eux, car je sais que c’est la bonne chose à faire. Plus jeune, j’avais décidé de rester muet, puisque tout le monde autour de moi – mes coéquipiers et mes entraîneurs - était blanc. Il n’y avait réellement personne à qui parler. On se sent bien seul.»

«Ma réaction initiale avait été de travailler plus fort afin d’atteindre la Ligue nationale. [...] Certains jeunes peuvent réagir différemment et vous entendez des histoires à propos de ceux ayant quitté le hockey. C’est un sport dispendieux et on entend parler de familles issues de minorités qui ont fait des sacrifices pour faire jouer leurs enfants. Puis, ceux-ci reviennent à la maison en pleurant, estimant ne pas être en sécurité car ils n’appartiennent pas [au groupe]. C’est triste à voir. On veut que les joueurs des minorités se retrouvent dans la ligue et pour cela, il faut créer un meilleur environnement pour eux. Cela fera grandir le sport.»