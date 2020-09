FERLAND, Bernard



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 2 août 2020, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé monsieur Bernard Ferland, fils de feu madame Cécile Guillemette et de feu monsieur Alphonse Ferland.Il demeurait à la Résidence Déziel à Lévis. Originaire de St-Jean-Chrysostome, il a été ordonné prêtre le 7 juin 1952. Nommé professeur au Collège de Lévis, il y poursuit la majeure partie de sa carrière. Il est successivement professeur et directeur des études au secondaire du Collège. Il y occupe à partir de 1972 la fonction de secrétaire du Conseil du Collège et procureur du Collège l'année suivante. De plus, il s'est vu confier la charge d'aumônier des Sœurs Adoratrices du Précieux Sang de 1972 à 1978. Il fut également administrateur à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Il a été membre de la Corporation dite " L'œuvre David Déziel ".L'inhumation se fera au cimetière St-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu François (feu Madeleine), feu Paul (feu Marguerite Ouellet), Jeanne d'Arc, Suzanne snda, feu René (Jeanne D'Arc Bois), Eugène, feu Robert, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il a bénéficié des bons soins du personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Il a aussi apprécié sa présence à la Résidence Déziel.