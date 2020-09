MARCEAU, Alice



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 16 mai 2020, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Alice Marceau, épouse en 1res noces de feu monsieur Albert Bernard et en 2es noces de feu monsieur Pierre Boulet. Elle était la fille de feu monsieur Édouard Marceau et de feu dame Marie-Ange Couture. Elle demeurait à Lévis et autrefois de Ste-Apolline-de-Patton. La famille vous accueillera à la, jour des funérailles, à compter de 11h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel (Linda Picard), feu Damien (Nancy Lamontagne), Jean-Pierre (Marie-Claude Bertrand), Denis (Vicky Nadeau); ses petits-enfants: Marie-Pier (Ludovick Loubier), Vanessa (Steve Cormier), Catherine, Mathieu, Patricia (Anthony Genest), Émilie (Vincent Paré), Camille; son arrière-petit-fils: Laurent et une arrière-petite-fille à venir: Alice. Elle était la sœur de: feu Lucienne (feu Paul Laprise), feu Armand (feu Nathalie Langlois), feu Emma (feu Joseph Royer), feu Julienne (feu Alphonse Drapeau), feu Jules (feu Georgette Fournier), Léona (feu Conrad Lachance), Cyrille (Élizabeth Deschênes),feu Alphonse (Thérèse Lachance), Aimé (Thérèse Deschênes), Serge Drapeau (Pierrette Deschênes); de la famille Bernard, elle était la belle-sœur de: feu Albertine (feu Gérard Godbout), feu Arthur (feu Marie-Jeanne Thibault), feu Benjamin (feu Fidéline Bélanger), feu Marie (feu Léonidas Bolduc), feu Joseph (feu Marie-Ange Gagné), feu Cécile (feu Robert Provost), feu Arsène (feu Yvonne Langlois), feu Germaine (feu Raoul Fontaine), feu Irène (feu Adrien Caron) et feu Raymond. Elle laisse également dans le deuil, les membres de la famille Boulet, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du Centre d'accueil St- Joseph de Lévis pour les bons services reçus. La direction des funérailles a été confiée à la