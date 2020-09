GARANT, Doris Roger



À l'hôpital Laval, le 30 août 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Doris Roger, épouse de M. Claude Garant. Elle était la fille de feu Hervé Roger et de feu dame Laura Courcy. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.et de là, au cimetière de St-Grégoire de Montmorency.Elle laisse dans le deuil outre son époux Claude; sa soeur: feu Louisette (feu Louis La Rochelle); sa belle-soeur: Gisèle Joly (feu Gérald Roger); son beau-frère: Réjean Garant (Nicole Vézina) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines. Un merci au personnel de la Résidence Place Alexandra et à tous les amis(e). Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.