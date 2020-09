Biodiversité: les espèces canadiennes en péril ont décliné de 42 %

Les espèces canadiennes en péril dont la conservation suscite des préoccupations à l’échelle mondiale ont décliné de 42 % en moyenne au Canada, entre 1970 et 2016, révèle un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada).

Le taux grimpe à 59 % selon l’évaluation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

Le rapport Planète vivante 2020 publié mercredi a analysé les tendances de populations d’espèces, entre 1970 et 2016, en utilisant un ensemble de données salué par la Société zoologique de Londres, une référence en la matière.

Les espèces en péril ou menacées de disparition au Canada sont confrontées ainsi à cinq menaces dont le dérèglement climatique, selon la conclusion des experts du WWF-Canada.

La perte d’habitat, la surexploitation des espèces commerciales, les pressions industrielles et la pollution figurent parmi les menaces auxquelles sont confrontées les espèces en péril.

Pour les experts du WWF-Canada, les mesures de conservation qui ne ciblent qu’une seule menace n’auront probablement pas de succès à long terme.

«Tout cela rappelle que le Canada n’en fait pas assez pour protéger ses espèces les plus en péril», déplore Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, plaidant pour de nouvelles approches pour endiguer ces menaces.

«Les solutions basées sur la nature, comme des aires protégées bien situées et la restauration d’écosystèmes dégradés, peuvent contribuer à freiner la disparition des espèces en remédiant simultanément à des menaces multiples touchant la biodiversité», recommande le WWF-Canada.

«Pour être efficace, équitable et juste, le Canada devrait rehausser l’importance, le nombre et la souveraineté des aires protégées et de conservation autochtones (APCA) au pays», a-t-on ajouté.

Une recommandation basée sur des études récentes qui ont démontré que les terres gérées par des Autochtones sont «plus riches en espèces» que les autres régions canadiennes.

Quelque 3780 populations d’espèces indigènes et plus de 880 espèces de vertébrés ont été suivies sur plusieurs périodes entre 1970 et 2016.