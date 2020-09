DUVAL, Simone Cantin



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 août 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Simone Cantin, épouse de feu monsieur Gustave Duval, fille de feu Donat Cantin et de feu Germaine Croteau. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Adrien (Cécile Bégin), feu Raymond (Gisèle Faucher), Gisèle (feu Jacques Roberge), feu Rachel (feu Roger Prévost), Ruth (feu Georges Lapierre), feu Claude (Denise Lapierre), Donald (feu Denise Boyer, feu Colette Laplante), Louisette (feu Jean-Claude Houde), Réjean (Réjeanne Roberge) et feu Clément (Lise Lacasse); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Duval: Odette, feu Marcelle (feu Arthur Plourde), feu Candide (feu Jean-Paul Hudon), feu Madeleine (feu Maurice Hudon), feu Denis (Bibianne Lévesque), feu Rita et feu Nicole (feu Jean-François Boily); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont sa fidèle amie madame Simone Dubé. Sincères remerciements à tout le personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/). Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque sera maintenant obligatoire à l'intérieur du complexe funéraire. La famille vous accueillera auà compter de 11h.