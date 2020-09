POULIOT, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 18 mars 2020, est décédée, à l'âge de 88 ans, madame Jacqueline Pouliot, épouse de feu monsieur Léandre Fradet. Elle était la fille de feu Léda Auclair et feu Edmond Pouliot. Elle demeurait à Québec.En raison de la Covid-19, l'inhumation a eu lieu en privé, le 11 mai 2020, au cimetière Saint-Charles à Québec.La famille recevra les condoléances de 10h00 à 11h00 à l'entrée de l'église. Bienvenue à tous.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Jérôme (Suzy Vallerand), Vincent (Sylvie Drolet et sa fille Judy); ses petits-fils: Mathieu Fradet-Leblanc (Marie-Pier), Alexandre Fradet; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Irénée (feu Éliane Cloutier), feu Paul-Émile (feu Lauretta Pouliot), feu Lucien (feu Thérèse Rochefort), Jeannine (feu Emmanuel Doyon), feu Euclide (feu Fleurette Thibeault), Liliane (feu Herman Pouliot), feu Lucette (feu Réginald Martel), feu Ghislaine, feu Clermont (Noëlline Daigle), Henri-Louis, Estelle (Clément Tessier), feu Angèle, feu Normand, feu Bertin (Armande Picard), Nicole (feu Jean Bergeron); famille Fradet: feu Rita (feu Antonio Fradet), feu Marcel (feu Jeanne Fortier), feu Réal (feu Betty Drnevich), feu Marguerite (feu Charles Kirouac), Benoit (feu Cécile Lachance), feu Romuald (feu Gemma Mathieu), feu Jules (feu Jacqueline Gagnon), Gisèle (feu Jules Bergeron), feu Yolande (feu Guy Lambert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes de Québec, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Sanctuaire Notre-Dame-de-Rocamadour, une cause qui lui tenait à coeur (église Saint-Fidèle : 418-523-8992)