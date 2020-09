ALLARD, Fernand



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 août 2020, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédé monsieur Fernand Allard, époux en premières noces de feu madame Suzanne Paquet, conjoint de feu Thérèse Vandal, fils de feu madame Marguerite Yvonne Langlois et de feu monsieur Antoine Allard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h.. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise viahttps://commemora.tv/fr/diffusions/17319L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses filles: Nicole (Jean Roy) et Manon (Jocelyn Côté); ses petits-enfants: Mathieu (Stéphanie Lemieux), Vanessa (Jean-Philippe Dolbec), Andreanne (Dany Tremblay), Jazmine (Katy Koberstein) et Guillaume: ses arrière-petites-filles: Emy-Lee, Aurélie, Lucy-Anne, Emma et Romy; ses frères et sœurs: feu Paul Henri Allard (feu Jeannine Gingras), Lise Allard (André Journault), feu Georgette Allard (feu Jean Paul Lirette), feu Jeannine Allard (Ryno Cyr), feu Gérard Allard (feu Marcelle Moisan), feu Marcel Allard (Micheline Petit), Raymond Allard (Gisele Angers) et Antoine Allard (Colette Gamache); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Guy Paquet (feu Fabiola Paradis) Monique Paquet (feu André Gagnon) feu Gertrude Paquet (feu Jacques Salem Vézina), Huguette Paquet (Henri Labbé), feu Yvan Paquet (feu Mariette Picard); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec Téléphone: 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca