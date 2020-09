«Collés comme des sardines» dans les bus, dénonce une mère

Alors que les gouvernements insistent sur l’importance de respecter la distanciation physique pour limiter la progression de la COVID-19, des lycéens sont « collés comme des sardines » dans des bus de la Société de transport de Lévis (STLévis), dénonce une mère de famille.

« Mon fils prend l’autobus 375 ou 385 qui dessert les écoles Marcelle-Mallet, le Collège de Lévis et l’UQAR. L’autobus est tellement bondé que ça n’a absolument aucun sens. Les enfants sont debout et collés les uns sur les autres. Même s’ils ont des masques, c’est très préoccupant », s’est inquiétée la dame qui a désiré garder l’anonymat.

Lors des heures de pointe, ces parcours, qui relient les secteurs Saint-Jean-Chrysostome au Vieux-Lévis, sont entièrement bondés depuis la rentrée scolaire des 27 et 28 août.

Fort préoccupée, la mère de famille estime que « cette situation pourrait favoriser de nouvelles éclosions auprès des enfants dans les écoles dans un contexte de COVID ».

La STLévis ajustera le tir

Contacté par Le Journal, le président de la STLévis, Mario Fortier, a immédiatement reconnu le problème. Dès aujourd’hui, des bus articulés remplaceront d’ailleurs les bus standards sur ces deux parcours fortement prisés des élèves du secondaire.

« On s’ajuste en voyant la réalité des choses, a-t-il assuré. Dès demain matin [aujourd’hui], on augmentera la capacité pour être capable de respecter les consignes. On va mettre des autobus articulés et on va valider comment les gens se comporteront sur le terrain. »

Cela dit, M. Fortier a tenu à ajouter qu’il n’est pas toujours facile de prévoir l’achalandage précis sur tel ou tel parcours.

« On ne vend pas des billets pour une représentation à 20 h 30. On vend des passes et les gens peuvent changer de comportement d’une journée à une autre », a-t-il fait valoir.

Pas de coupure de service

À la STLévis, on soutient qu’il n’y a pas eu de coupure de service entre la rentrée scolaire de 2019 et celle de 2020.

Malgré la pandémie, l’offre de service serait d’environ 95 % par rapport à celle qui prévalait il y a tout juste un an.

Depuis la rentrée scolaire, l’achalandage global à la STLévis serait revenu « à un niveau de 50, 55 % » en comparaison avec l’avant-COVID-19, a assuré Mario Fortier. Le printemps dernier, au cœur de la pandémie, l’achalandage était situé à seulement 20 à 25 % des niveaux habituels.