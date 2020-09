Cybercriminalité: Deux frères montréalais au banc des accusés

Deux frères montréalais soupçonnés d’avoir commis des cyberattaques contre trois grandes entreprises canadiennes en 2017 et en 2018 devront répondre de leurs actes devant la justice.

Jacob et Félix Costanzo-Peterson ont été arrêtés par l’Équipe d’enquête sur la cybercriminalité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Ils font tous deux face à des accusations d’utilisation non autorisée d’un ordinateur, de vol d’identité et de possession d’un dispositif permettant d’obtenir une utilisation non autorisée d’ordinateurs.

Les deux jeunes hommes auraient tenté de pirater le programme de fidélisation des clients de la compagnie Canadian Tire en 2017.

L’année suivante, les deux frères auraient été à l’origine de cyberincidents dans les systèmes informatiques de la BMO et de Simplii Financial, qui offre des services bancaires numériques.

Un mandat de perquisition a été exécuté en août 2018 au domicile des accusés, où «de nombreuses preuves ont été saisies, notamment des preuves numériques et des armes à feu», a indiqué la GRC dans un communiqué de presse.

En effet, l’enquête en cybercriminalité visant les deux frères a pris une tournure inattendue lors de cette perquisition, les policiers ayant découvert une cache d’armes à feu chez leurs principaux suspects.

Les forces de l’ordre ont alors trouvé des chargeurs, ainsi que six armes à feu de différents calibres, certaines chargées, dont une carabine semi-automatique tirant des cartouches d’AK47.

Les frères Costanzo-Peterson sont présentement accusés dans cette affaire d’armes à feu.

Ils devront revenir devant le juge le 5 novembre prochain pour répondre aux nouvelles accusations en matière de cybercriminalité portées contre eux.