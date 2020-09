ST-HILAIRE, Rolande Lafond



Le 4 août 2020, est décédée au Foyer St-Joseph de La Baie, à l'âge de 90 ans, madame Rolande Lafond, épouse de feu M. Roger St-Hilaire et conjointe de M. Robert Bilodeau, demeurant à La Baie.Elle était la fille de feu Mme Albertine Cloutier et de feu M. Eugène Lafond. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, auSuivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Outre son conjoint Robert Bilodeau, elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Alain Champagne) et Denis (Sylvie Bilodeau) ; ses petits-enfants : Marc-André (Amélie), Jean-Philippe (Terri), Pierre-Luc (Anthony), Frédérik, Audrey-Ann (Francis), Yzabel (Marie-Eve), Guy (Alexandra) et Steven ; ses arrière-petits-enfants : Victoria, Layla, Noah, Mélody, Raphaël, Samuel, Jayce et Joey. Elle était la sœur de : feu Lucien (feu Berthe Bérubé), feu Marie-Blanche (feu René Cantin), Gabrielle (feu Armand Desrochers), feu Roger (feu Rolande Larouche), feu Alice (feu Robert Marois), Françoise (Raymond Nolin), feu France (Yolande Plante) et feu Claude (Ginette Maheux). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du foyer St-Joseph pour les bons soins prodigués à Mme Lafond. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, vous pouvez les acheminer à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone:418-683-8666, Site web : www.cancer.ca.