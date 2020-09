Des Saguenéens convaincants face au Drakkar

Les Saguenéens de Chicoutimi sont sortis victorieux de ce deuxième match hors-concours contre le Drakkar de Baie-Comeau, jeudi soir, par la marque de 6-1. Autant les vétérans ajoutés à l’alignement que les recrues se sont illustrés dans cette victoire convaincante des hommes de Yanick Jean.

Les Sags, qui s’étaient inclinés mardi soir à Baie-Comeau, ont, ce soir, offert une très belle performance au Centre Georges-Vézina. «J’ai adoré l’éthique de travail et l’implication», a souligné l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Les joueurs ont encore une fois répondu aux attentes des entraîneurs.

De plus, l’ajout de vétérans dans la formation pour ce deuxième duel contre le Drakkar de Baie-Comeau fut assez bénéfique pour Yanick Jean et ses troupes. «J’ai adoré Lapierre et Mercer. C’était de l’intensité du début à la fin. Lapierre est dans un état d’esprit d’amener plus de rondelles au filet et ça a rapporté», a affirmé le pilote des Sags. Le premier trio des Saguenéens de Chicoutimi a été dominant dès la première période. Seulement durant les vingt premières minutes de jeu, les vétérans Hendrix Lapierre, Dawson Mercer et la recrue Tommy Cormier ont cumulé, à eux trois, sept points, en participant à trois des quatre buts. Toutefois, Baie-Comeau a offert de belles chances de marquer à son adversaire en raison de son indiscipline. En effet, le Drakkar a offert deux avantages numériques aux Bleuets qui ont su en profiter chaque fois.

Implication des recrues

Alors que l’expérience a mené les Sags à la victoire, jeudi soir, de plus jeunes joueurs ont tout de même réussi à s’illustrer. Notamment, le Saguenéen de naissance, Félix Abraham, qui a marqué le seul filet des siens lors de la période médiane, ainsi que Tristan Fortin ont noirci la feuille de pointage.

Le jeune Abraham a aussi tenu à prouver qu’il pouvait s’imposer physiquement dans la ligue en participant à une mêlée qui lui aura valu un petit tour au cachot. Le joueur repêché en onzième ronde en 2019 a continué sur la même lancée que celle amorcée depuis le début du camp, aux dires de son entraîneur: «Il est en mission et il est comme ça depuis le début du camp d’entraînement».

Des joueurs seront retranchés dans les prochains jours, mais aucun indice ne laisse savoir si cela sera fait avant ou après le prochain affrontement contre le Drakkar, samedi, à Baie-Comeau.