GARNEAU, Gaétan

À son domicile, le 23 août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gaétan Garneau, époux de madame Louisette Dubois. Il était le fils de feu Antoine Garneau et de feu Florence Pouliot. Il demeurait à Lévis (Secteur St-Étienne). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette, ses enfants: Christian (Sylvie Mathieu), Dominique, Mélanie (Marius Rousseau); ses 2 petites-filles: Léa et Olivia; André Hamel, William et Antoine Rousseau; ses frères et soeurs: feu Léandre (Colette Côté (Jocelyn Milhomme)), Louisette (feu Normand Laflamme), Gérard (Candide Rainville), Fernando, Madeleine (feu Lucien Bélanger), Jean (Nicole Plante); sa belle-mère Aline Huot (feu Gérard Dubois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dubois: Nicole (feu Jacques McCabe), Francine (Guy D'Anjou), Jacques (Huguette Bédard), Denise (Michel Rousseau); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à laà compter de 9h.. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc G2J 1B8.https://www.coeuretavc.ca/.