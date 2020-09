BEAUCHEMIN, Daniel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 août 2020, à l'âge de 56 ans et 4 mois, est décédé monsieur Daniel Beauchemin, fils de madame Cécile Paré-Beauchemin et de feu monsieur Jacques Beauchemin. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9 h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil sa mère madame Cécile Paré-Beauchemin; ses frères : Michel (Marie-Claude Pepin), André (Isabelle Allard) et Jean (Andréanne Caron); ses neveux et nièces: Ann-Sophie, Catherine, Maude, Geneviève, Élisabeth, Édouard, Frédérique, Emmanuelle et Antoine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8, https://www.coeuretavc.ca/ ou à un organisme de votre choix.