FILLION, Jeannette Cauchon



À Beaupré, le 26 août 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannette Cauchon, épouse de monsieur René Fillion. Elle demeurait à Château-Richer. Elle laisse dans le deuil outre son époux René ; ses deux fils : Pierre (Nathalie Lévesque) et Marc (Geneviève Dusseault) ; son petit-fils : Pierre- Antoine; ses frères et soeurs: Maurice Cauchon (Laurette Cantin), Yolande Cauchon (Léopold Fillion), feu Laurent Cauchon (feu Pierrette Cauchon), feu Jean-Marc Cauchon (feu Denise Boucher), feu Thérèse Cauchon (feu Paul-Émile Picard ), ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Benoît Fillion (feu Marielle Carbonneau), feu André Fillion (Jeanne Ross), Joseph Fillion (feu Monique Huot), Aline Fillion (Guy René Dumont), Antoinette Fillion (feu Marcel Tremblay), feu Gabriel (Brigitte Blouin,(Benoît Breton)), Jean-Guy Fillion (Annette Rancourt), Gisèle Fillion (Rodrigue Lafond) et Grégoire Fillion (Gisèle Laberge); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami (e)s.Toutes marques de sympathie peuvent être transmises sur le site du nécrologue.com ou directement aux membres de la famille par courriel ou par téléphone. Pour les détails relatifs au discours funéraire veillez envoyer un courriel à: sympathiejeannette@gmail.com pour recevoir votre invitation.