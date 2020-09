CÔTÉ, Françoise Boucher



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 août 2020, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Françoise Boucher, épouse de feu monsieur André Côté. Native de St-Apollinaire, elle demeurait à St-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses filles adorées: France (Bernard Fournier) et Renée; ses petits-enfants qu'elle chérissait: Marc Côté Fournier (Catherine Rhéaume), Audréann Côté Fournier (Simon Khoury), Claudie Côté Levasseur (Samuel Desrochers), Léanne Côté Levasseur (Étienne Désalliers); ses arrière-petits-enfants: Olivia et Nathan Fournier. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeur: feu Louisette (feu Léandre Demers), feu Jean-Claude, Gaston (Claire Bédard); beaux-frères et belles-soeurs: feu Jean-Paul (feu Laurette Rousseau), Benoit (feu Gertrude Pelland, Aline St-Hilaire), Marcel (Lise Moreau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier la merveilleuse équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour l'excellence de ses soins ainsi que leur grande humanité à l'égard de madame Boucher.La famille recevra les condoléances sur le parvis de l'église une heure avant la cérémonie si la température le permet. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin: https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don. Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc G1T 1P5. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire