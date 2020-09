GONIN, Marius



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 août 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marius Gonin, époux de madame Yolande Cantin, fils de feu monsieur Claude-Antoine Gonin et de feu madame Benoite Lyonnet. Il demeurait à Saint-Lambert de Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Mireille (Claude Bernard Sagna) et Sylvie (Stéphane Cadorette); ses petits-enfants : Mathieu (Marie-Ève Fortin-Langlois), Karine (Gabriel Pouliot), Amélie, Axel et Claudine; ses arrière-petites-filles : Romy et Lily; ses frères et sœurs : feu Benoit (feu Germaine Rolland), feu Jeanne (feu Gabriel Gelin), feu Françoise (feu Jean Grillet), feu Marie-Louise, Antoinette (Joanny Courtois), Claudia (feu François Jacquemard), Paulette (Claudius Servigne), feu Pierre (Madeleine Rolland) et feu Prosper; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin : feu Henri, feu Lucille, feu André, feu Evelyne, Denise (feu Marcel Wagner), feu Françoise (Victorin Blondeau), feu Gisèle (feu Giovanni Menecola), feu Jean, feu Francine, Marcelle, Yvon et feu Claude; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. https://www.alzheimerchap.qc.ca/